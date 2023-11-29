...

Warga Menyambut Kedatangan Bus yang Membawa Tahanan Israel yang Dibebaskan

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 07:45 WIB
Warga menyambut bus yang membawa tahanan warga Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat, Selasa pagi (28/11), untuk merayakan pembebasan orang yang mereka cintai.
 
Seorang tahanan, Etaf Jaradat, dibebaskan di hari ulang tahun ke 51, dari Silat al-Harithiya, Jenin. Etaf Jaradat sudah 2 tahun penjara tanpa hukuman dan ditangkap setelah putranya Omar didakwa membunuh seorang Israel di Tepi Barat.
 
Jumlah warga Israel dibebaskan berdasarkan gencatan senjata jadi 50 orang, dengan 19 sandera berkewarganegaraan lain.

(rns)

