Warga menyambut bus yang membawa tahanan warga Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat, Selasa pagi (28/11), untuk merayakan pembebasan orang yang mereka cintai.

Seorang tahanan, Etaf Jaradat, dibebaskan di hari ulang tahun ke 51, dari Silat al-Harithiya, Jenin. Etaf Jaradat sudah 2 tahun penjara tanpa hukuman dan ditangkap setelah putranya Omar didakwa membunuh seorang Israel di Tepi Barat.

Jumlah warga Israel dibebaskan berdasarkan gencatan senjata jadi 50 orang, dengan 19 sandera berkewarganegaraan lain.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News