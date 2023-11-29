Kericuhan terjadi antara dua kelompok suporter pertandingan futsal, Selasa (28/11). Pertandingan digelar di GOR Ciracas, Jakarta Timur
Dua kelompok suporter saling serang dan saling lempar. Kericuhan terjadi akibat salah paham saat pertandingan berlangsung. Satu orang luka dan dilarikan ke RS akibat aksi saling serang suporter itu
Kontributor: Rizky Falupi
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
