Mataram, Nusa Tenggara Barat - Puluhan crosser cilik ikut berpartisipasi dalam Kejuaraan Nasional Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023.
Ada sebanyak 21 crosser cilik yang ikut berlaga di ajang tersebut. Mereka mengikuti kelas 50 dan 60 cc dengan rentang usia 7 hingga 10 tahun. Dengan dilaksanakannya ajang ini, pemerintah juga berencana menjaring para pembalap muda untuk berlaga di PON 2024.
------------
Reporter: Rizka Anjani
Produser : Febry Rachadi
VE: Fani G.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow