Aksi Crosser Cilik Semarakkan Kejurnas Motocross Lombok Sumbawa 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 18:30 WIB
Mataram, Nusa Tenggara Barat - Puluhan crosser cilik ikut berpartisipasi dalam Kejuaraan Nasional Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023.
 
Ada sebanyak 21 crosser cilik yang ikut berlaga di ajang tersebut. Mereka mengikuti kelas 50 dan 60 cc dengan rentang usia 7 hingga 10 tahun. Dengan dilaksanakannya ajang ini, pemerintah juga berencana menjaring para pembalap muda untuk berlaga di PON 2024.
 
Reporter: Rizka Anjani
Produser : Febry Rachadi
VE: Fani G.

