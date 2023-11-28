Mataram, Nusa Tenggara Barat - Puluhan crosser cilik ikut berpartisipasi dalam Kejuaraan Nasional Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023.

Ada sebanyak 21 crosser cilik yang ikut berlaga di ajang tersebut. Mereka mengikuti kelas 50 dan 60 cc dengan rentang usia 7 hingga 10 tahun. Dengan dilaksanakannya ajang ini, pemerintah juga berencana menjaring para pembalap muda untuk berlaga di PON 2024.

