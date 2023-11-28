Memasuki musim penghujan BMKG Sintang mengimbau masyarakat agar mewaspadai bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh faktor cuaca seperti banjir, tanah longsor hingga angin kencang.

BMKG Sintang memprediksi puncak musim hujan akan terjadi di bulan Desember hingga Januari 2024. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah diimbau untuk memantau perkembangan cuaca dari BMKG.

Kontributor: Triyanto

(fru)

