KPK menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD kota Bandung periode 2020-2023. Yakni, Budi Santika Direktur Komersial PT Marktel.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan kasus eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Sebelumnya KPK telah menetapkan Yana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan CCTV dan ISP atau jasa perawatan jaringan internet.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

