Dugaan Suap Wali Kota Nonaktif Bandung Yana Mulyana, KPK Tahan Direktur PT Marktel

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 20:00 WIB
KPK menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD kota Bandung periode 2020-2023. Yakni, Budi Santika  Direktur Komersial PT Marktel.
 
Penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan kasus eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Sebelumnya KPK telah menetapkan Yana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan CCTV dan ISP atau jasa perawatan jaringan internet.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

