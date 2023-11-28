...

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Masyarakat Diimbau Tak Beraktivitas dalam Radius 5 Km

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 18:20 WIB
Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Selasa (28/11/2023) siang. Tinggi kolom letusan erupsi mencapai 1 kilometer di atas puncak.
 
Pada Erupsi tersebut, kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 46 detik.
 
Direkomendasikan kepada masyarakat, pengunjung hingga wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas pada radius 5 km dari kawah aktif.
 
*Sumber: KESDM, Badan Geologi, PVMBG/ Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

