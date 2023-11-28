Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD, menjelaskan makna warna hitam putih dalam logo barunya. Mahfud menjelaskan, makna warna tersebut terkait dengan prinsip pasangan Ganjar-Mahfud dalam membuat kebijakan.

Pria yang menjabat Menkopolhukam tersebut menjelaskan Ganjar-Mahfud ingin tegas dalam mengambil kebijakan. Hal itu harus dilakukan demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, adil hingga makmur.

