Kampanye perdana Ganjar Pranowo di distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh warga setempat. Saat berdialog secara terbuka, seorang warga meminta Ganjar untuk memberikannya traktor untuk bertani.

Menanggapi permintaan itu, Ganjar menanyakan peruntukan traktor yang diminta. Dalam kampanyenya, Ganjar terus mendengarkan permintaan dan keluhan warga sambil meminta doa agar menang dalam Pemilu 2024.

Reporter: Tangguh Yudha R

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News