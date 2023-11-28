Cawapres Mahfud MD selesai menggelar hari pertama kampanye, Selasa (28/11). Kampanye Mahfud di Desa Jaboi, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.

Usai kampanye, Mahfud akrab dengan warga dan makan siang bersama. Mahfud MD disuguhi menu seperti kuah beulangong dan anyang daun kates. Ada ikan mujaer dari Danau Sabang, telur asin dan bukulah nasi khas Aceh.

Mahfud MD bercengkrama dan tertawa bersama warga yang ada di lokasi.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

