Api lalap gudang UPK Badan Air milik Pemprov DKI Jakarta, Selasa (28/11). Gudang berada di bantaran Kali Ciliwung, Kwitang, Menteng, Jakarta Pusat
Gudang merupakan tempat penyimpanan peralatan UPK Badan Air. Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Api berhasil dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam diterjunkan ke TKP. Semua peralatan milik petugas UPK musnah dilalap api
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
