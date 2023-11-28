Api lalap gudang UPK Badan Air milik Pemprov DKI Jakarta, Selasa (28/11). Gudang berada di bantaran Kali Ciliwung, Kwitang, Menteng, Jakarta Pusat

Gudang merupakan tempat penyimpanan peralatan UPK Badan Air. Banyaknya material mudah terbakar membuat api berkobar hebat. Api berhasil dipadamkan setelah tiga unit mobil pemadam diterjunkan ke TKP. Semua peralatan milik petugas UPK musnah dilalap api

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

