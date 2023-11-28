Okezone Updates dibuka dengan video evakuasi dramatis pria obesitas di Pademangan, Jakarta Utara. Petugas bermaksud mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar dapat penanganan medis dari penyakit yang dideritanya. Namun, tidak mudah bagi petugas membawa pria berusia 43 tahun dengan bobot sekira 200 kilogram ini. Video berikutnya, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat restoran yang menyuguhkan iga bakar jumbo sehingga dapat dinikmati oleh tiga orang.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, laga sengit di liga Inggris dimana Manchester City ditahan imbang Liverpool lewat skor 1-1.

(rns)

