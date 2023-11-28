Kantor Satpol PP Kota Denpasar diserang sejumlah OTK, 6 anggota Saptol PP terluka. Satu diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena luka terkena gagang pistol yang diduga milik oknum anggota TNI.

Peristiwa penyerangan terjadi usai petugas Satpol PP menjaring 33 perempuan di Kawasan Jalan Danau Tempe Denpasar.

Saat kejadian salah satu dari OTK berteriak mengaku anggota TNI sambil mengacungkan pistol. Sejumlah anggota Denpom TNI mendatangi kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk mencari bukti dugaan keterlibatkan anggota TNI.

