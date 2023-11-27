...

Kisah Kekerasan Selebritis Terhadap Pasangannya Berakhir dengan Perpisahan dan Bermasalah dengan Hukum

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Senin 27 November 2023 11:40 WIB
Kisah cinta pesohor selebritis memang beraneka ragam, ada yang mampu menjaga kesetiaan ada pula yang berakhir dengan perpisahan. Namun tak sedikit yang menghasilkan cerita dan drama hingga menimbulkan sensasi 
 
Seperti kisah cinta Leon Dozan dengan kekasihnya Rinoa Aurora, yang kini tengah terjerat kasus hukum. Usai drama dugaan penyiksaan terjadi, hingga membuat putra Willy Dozan kini harus mendekam didalam penjara.
 
Tak satu dua kali, bahkan kisah serupa pernah pula mewarnai perjalanan hidup selebritis. Seperti kisah cinta Eza Gionino dengan Ardina Rasti yang berakhir dengan perpisahan.
 
Bahkan Eza Gionino akhirnya menjalani masa tahanan sebagai terpidana, usai terbukti melakukan kekerasan terhadap Ardina Rasti 
 
 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

