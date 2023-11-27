Tulungagung, Jawa Timur - Kejuaraan Daerah Paralayang 2023 digelar di Pantai Midodaren, Tulungagung, Jawa Timur.

Kejurda ini diselenggarakan oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kabupaten Tulungagung selama tiga hari dari 24-26 November 2023. Diikuti puluhan atlet paralayang senior dan junior dari seluruh daerah di Jawa Timur, serta atlet luar daerah seperti Sulawesi dan Bali.

Terdapat empat kategori yang diperlombakan yakni kelas siswa putra dan putri, kelas usia 19 putra dan putri, kelas usia 22 putra dan putri, serta kelas umum. Proses penilaian difokuskan pada aspek ketepatan mendarat.

Para peserta mengaku cukup tertantang untuk menaklukkan langit Tulungagung. Mereka terkesan dengan medan bukit dan kawasan Pantai Midodaren.

Kejurda Paralayang ini diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berprestasi dan memacu perkembangan olahraga paralayang di Tulungagung maupun Jawa Timur.

--------------

Kontributor: Anang Agus Faisal

Produser: Andika Gesta

Video Editor: Fani G.

(sfn)

