...

Kejurda Paralayang di Pantai Midodaren Tulungagung, Mencari Atlet-Atlet Berprestasi

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 27 November 2023 21:00 WIB
A A A
Tulungagung, Jawa Timur -  Kejuaraan Daerah Paralayang 2023 digelar di Pantai Midodaren, Tulungagung, Jawa Timur.
 
Kejurda ini diselenggarakan oleh Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kabupaten Tulungagung selama tiga hari dari 24-26 November 2023. Diikuti puluhan atlet paralayang senior dan junior dari seluruh daerah di Jawa Timur, serta atlet luar daerah seperti Sulawesi dan Bali.
 
Terdapat empat kategori yang diperlombakan yakni kelas siswa putra dan putri, kelas usia 19 putra dan putri, kelas usia 22 putra dan putri, serta kelas umum. Proses penilaian difokuskan pada aspek ketepatan mendarat.
 
 
Para peserta mengaku cukup tertantang untuk menaklukkan langit Tulungagung. Mereka terkesan dengan medan bukit dan kawasan Pantai Midodaren.
 
Kejurda Paralayang ini diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berprestasi dan memacu perkembangan olahraga paralayang di Tulungagung maupun Jawa Timur.
 
--------------
 
Kontributor: Anang Agus Faisal
Produser: Andika Gesta
Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini