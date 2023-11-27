...

Jaring Atlet Berprestasi, Kejuaraan Nasional Panahan Digelar di Cilacap

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 27 November 2023 17:45 WIB
A A A
Cilacap, Jawa Tengah - Sebanyak 170 pemanah mengikuti Kejuaraan Nasional Panahan di Lapangan Panahan Kusaeri, Kompleks Rumah Dinas Angkatan Laut Cilacap, Jawa Tengah.
 
Para peserta terdiri dari anak-anak, dewasa, hingga penyandang disabilitas. Kejuaraan ini digelar oleh Angkatan Laut Cilacap dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia.
 
Harapannya kegiatan ini dapat menjaring atlet panahan yang mampu berprestasi di level nasional maupun internasional.
 
Ajang ini sekaligus membuka Lapangan khusus panahan Kusaeri sebagai wadah atlet panahan mengasah kemampuan mereka.
 
-------------------------------------
  
Kontributor: Heri Susanto
Produser: Andika Gesta
Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini