Cilacap, Jawa Tengah - Sebanyak 170 pemanah mengikuti Kejuaraan Nasional Panahan di Lapangan Panahan Kusaeri, Kompleks Rumah Dinas Angkatan Laut Cilacap, Jawa Tengah.

Para peserta terdiri dari anak-anak, dewasa, hingga penyandang disabilitas. Kejuaraan ini digelar oleh Angkatan Laut Cilacap dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia.

Harapannya kegiatan ini dapat menjaring atlet panahan yang mampu berprestasi di level nasional maupun internasional.

Ajang ini sekaligus membuka Lapangan khusus panahan Kusaeri sebagai wadah atlet panahan mengasah kemampuan mereka.

-------------------------------------

Kontributor: Heri Susanto

Produser: Andika Gesta

Video Editor: Fani G.

(sfn)

