Kemenag dan Komisi VII DPR telah menyepakati kenaikan biaya ibadah haji 2024. Nilanya rata-rata Rp93.410.286 per jemaah haji reguler. Di mana 60% Biaya Perjalanan Ibadah Haji ditanggung jemaah dengan biaya Rp56 juta.

Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji inipun ditanggapi boleh masyarakat. Warga mengeluh kenaikan ini membuat masyarakat menengah kebawah menjadi terbebani. Bahkan menjadi sulit untuk menunaikan cita-cita untuk naik haji.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

