Busa seperti salju menyelimuti Kali Kamal di Kamal Muara, pada Senin (27/11/2023). Kemunculan busa ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Bahkan anak-anak yang bermukim di sekitar menjadikan fenmena ini sebagai wahana beramain.

Kemunculan inipun semakin banyak saat saat rumah pompa di Kamal mengaktifkan penyedotan air. Warga mengatakan bahwa kemunculan busa di kali merupakan hal yang biasa.

Adanya busa ini juga kerap menimbulkan bau tidak sedap.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

