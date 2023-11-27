Sebuah rumah berlantai dua di Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Senin (27/11/2023) pagi. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mencari titik api dan berusaha melokalisir api supaya tidak meluas.
Kebakaran terjadi diduga akibat adanya korsleting listrik di lantai 2 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
