Resmi Buka Forum R20 ISORA 2023, Presiden Jokowi: Kekerasan di Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Senin 27 November 2023 10:45 WIB
Presiden Jokowi resmi membuka R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA). Pembukaan Forum R20 ISORA digelar di Park Hyatt Jakarta, Senin (27/11) 
 
Pembukaan dilakukan dengan memukul gong yang didampingi Ketum PBNU Yahya Cholil.
 
Jokowi menyebut di zaman modern ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menurutnya tidak masuk akal dan berada di luar nalar dan nurani 
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Akira AW

(rns)

