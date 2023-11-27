Presiden Jokowi resmi membuka R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA). Pembukaan Forum R20 ISORA digelar di Park Hyatt Jakarta, Senin (27/11)

Pembukaan dilakukan dengan memukul gong yang didampingi Ketum PBNU Yahya Cholil.

Jokowi menyebut di zaman modern ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menurutnya tidak masuk akal dan berada di luar nalar dan nurani

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

(rns)

