Wisata kamping di pinggir sungai sudah menjadi tren baru dan paling digemari belakangan ini. Salah satunya adalah Pineus Tilu, yang terletak di kawasan Hutan Pinus Rahong, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Di tengah menjamurnya destinasi wisata pinggir sungai, Pineus Tilu menawarkan hal berbeda

Pineus Tilu tetap mempertahankan feature nature sehingga pengunjung merasakan keindahan alami karya Tuhan. Meski memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, tata letak bebatuan alami tak diubah

Pemandangan hutan pinus yang terhampar di depan tenda, membuat pengunjung seolah memiliki lahan pinus pribadi

Tiara, salah satu pengunjung yang jauh-jauh datang dari Kalimantan Utara, memilih Pineus Tilu dengan alasan tersendiri. Tren kamping ini bukan hanya menjamur di kalangan anak muda dan pecinta alam, tetapi juga di kalangan ibu-ibu

Cukup dengan merogoh kocek sekitar 600 ribu, para pengunjung sudah bisa mendapatkan pinjaman tenda berkapasitas 4 orang

Untuk pengunjung yang datang beramai-ramai dengan keluarga juga tak perlu khawatir. Pineus Tilu juga menawarkan deck VIP berkapasitas 5-9 orang dengan harga Rp1,8 juta - Rp2,2 juta per malam

(fru)

