...

Masih Alami, Ini Dia Konsep Kamping Pinggir Sungai ala Pineustilu

Minggu 26 November 2023 22:00 WIB
A A A
Wisata kamping di pinggir sungai sudah menjadi tren baru dan paling digemari belakangan ini. Salah satunya adalah Pineus Tilu, yang terletak di kawasan Hutan Pinus Rahong, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Di tengah menjamurnya destinasi wisata pinggir sungai, Pineus Tilu menawarkan hal berbeda
 
Pineus Tilu tetap mempertahankan feature nature sehingga pengunjung merasakan keindahan alami karya Tuhan. Meski memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, tata letak bebatuan alami tak diubah 
 
Pemandangan hutan pinus yang terhampar di depan tenda, membuat pengunjung seolah memiliki lahan pinus pribadi
 
Tiara, salah satu pengunjung yang jauh-jauh datang dari Kalimantan Utara, memilih Pineus Tilu dengan alasan tersendiri. Tren kamping ini bukan hanya menjamur di kalangan anak muda dan pecinta alam, tetapi juga di kalangan ibu-ibu
 
Cukup dengan merogoh kocek sekitar 600 ribu, para pengunjung sudah bisa mendapatkan pinjaman tenda berkapasitas 4 orang
 
Untuk pengunjung yang datang beramai-ramai dengan keluarga juga tak perlu khawatir. Pineus Tilu juga menawarkan deck VIP berkapasitas 5-9 orang dengan harga Rp1,8 juta - Rp2,2 juta per malam

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini