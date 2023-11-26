Mimika, Papua Tengah - KONI Mimika menyelenggarakan ajang Balap Motor di Sirkuit Jasti Putra Timika. Ajang ini digelar untuk mencari bakat-bakat pembalap motor yang akan mewakili Papua Tengah di PON 2024.

Diikuti oleh puluhan pembalap, balapan ini bisa jadi wadah bagi para pemuda yang sering balapan liar di jalanan. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan Ketua IMI Mimika Tanzil Azhari. Tanzil juga berharap ajang ini bisa menelurkan pembalap potensial untuk bertanding di PON Aceh dan Medan.

