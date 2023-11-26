...

Bertahan di Rumah, Ribuan Korban Banjir di Aceh Singkil Gunakan Lantai Darurat

Suparman Munthe, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 20:17 WIB
Ribuan korban banjir di Kab. Aceh Singkil yang memilih bertahan manfaatkan lantai darurat. Hal ini dilakukan untuk tetap bisa melakukan aktivitas di tengah bencana banjir yang melanda
 
Banjir yang merendam 25 desa dari 4 Kecamatan di Kab. Aceh Singkil mengganggu aktivitas warga. Meskipun ratusan warga memilih mengungsi namun masih ada ribuan warga yang bertahan di rumah
 
Mereka memilih bertahan untuk mengevakuasi dan menjaga harta benda mereka yang ada di rumah. Mereka memanfaatkan lantai darurat yang telah dibuat untuk beraktivitas selama banjir
 
Hingga saat ini banjir dengan ketinggian 70-190 cm masih melanda 25 desa di Kec. Aceh Singkil. Selain merendam rumah, banjir juga merendam akses jalan antar desa, fasilitas umum, pendidikan sejumlah masjid dan kantor instansi pemerintah

