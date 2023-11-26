Ribuan korban banjir di Kab. Aceh Singkil yang memilih bertahan manfaatkan lantai darurat. Hal ini dilakukan untuk tetap bisa melakukan aktivitas di tengah bencana banjir yang melanda

Banjir yang merendam 25 desa dari 4 Kecamatan di Kab. Aceh Singkil mengganggu aktivitas warga. Meskipun ratusan warga memilih mengungsi namun masih ada ribuan warga yang bertahan di rumah

Mereka memilih bertahan untuk mengevakuasi dan menjaga harta benda mereka yang ada di rumah. Mereka memanfaatkan lantai darurat yang telah dibuat untuk beraktivitas selama banjir

Hingga saat ini banjir dengan ketinggian 70-190 cm masih melanda 25 desa di Kec. Aceh Singkil. Selain merendam rumah, banjir juga merendam akses jalan antar desa, fasilitas umum, pendidikan sejumlah masjid dan kantor instansi pemerintah

(fru)

