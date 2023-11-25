...

Nyetak Dua Gol Lawan Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Ciamik Lewati Legenda Republik Ceko

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 14:30 WIB
Cristiano Ronaldo menyumbang dua gol  saat membantu Al Nassr menang 3-0 atas Al Akhdoud dalam lanjutan Saudi Pro League. Brace megabintang asal Portugal itu dicetak pada menit 77 dan 80.
 
Kini, Ronaldo telah mengoleksi 15 gol di liga pada musim ini bersama Al Nassr.
 
Dua gol tersebut, membuat Ronaldo diklaim menjadi pencetak gol terbanyak di liga dunia  dengan koleksi 527 gol. Pemain berusia 38 tahun itu sukses melewati catatan legeda Republik Ceko, Josef Bican (526 gol).
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

(sfn)

