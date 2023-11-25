Semarang, Jawa Tengah - Sejumlah peserta mengayuh kecepatan dalam lomba dayung canoeing di Sungai Banjir Kanal Barat, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2023).

Lomba dayung tersebut diadakan oleh Kementerian PUPR bersama Pemkot Semarang. Diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di pulau Jawa.

Perlombaan yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah ini terbagi dalam beberapa kelas, seperti kelas putra, putri single, hingga lomba dayung perahu naga

Lomba dayung ini digelar bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata di kota Semarang sekaligus memperingati Hari Bakti PU ke-78

-------------------

Reporter: Wisnu Wardhana

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

(sfn)

