...

Intip Keseruan Lomba Dayung di Sungai Banjir Kanal Barat Semarang

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 18:30 WIB
A A A
Semarang, Jawa Tengah - Sejumlah peserta mengayuh kecepatan dalam lomba dayung canoeing di Sungai Banjir Kanal Barat, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2023).
 
Lomba dayung tersebut diadakan oleh Kementerian PUPR bersama Pemkot Semarang. Diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di pulau Jawa.
 
Perlombaan yang memperebutkan hadiah jutaan rupiah ini terbagi dalam beberapa kelas, seperti kelas putra, putri single, hingga lomba dayung perahu naga
 
Lomba dayung ini digelar bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata di kota Semarang sekaligus memperingati Hari Bakti PU ke-78
 
-------------------
 
Reporter: Wisnu Wardhana
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini