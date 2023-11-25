...

Boyong 10 Medali Emas, Jatim Juara Umum Kejurnas Tenis Meja Papua Selatan 2023

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 14:00 WIB
MERAUKE, PAPUA SELATAN - Jawa Timur sukses menjadi juara umum kejuaraan nasional tenis meja Provinsi Papua Selatan 2023. Jatim berhasil memboyong 10 medali emas, tiga perak, dan dua perunggu di ajang tersebut.
 
Ketua Pengprov PTMSI Jawa Timur mengaku bangga dengan perolehan medali yang didapat. Sementara, Ketua PB PTMSI berharap kepada seluruh atlet tenis meja untuk terus berlatih sebagai persiapan menuju PON 2024 di Aceh-Sumut.
 
Reporter :  Muhammad Syahrir Muslimin
Produser: Febry Rachadi

