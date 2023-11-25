Inilah rekaman video yang viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat di kabupaten Jombang dalam sepekan terakhir. Dalam video yang beredar luas ini tampak pejabat di lingkungan pemerintahan Jombang ugal-ugalan saat berkendara.

Saat motor sedang melaju kencang oknum pejabat ini justru beratraksi. Ia berdiri dan melepas kemudi motornya.

Konvoi motor ini diduga rombongan motor dari Pj Bupati Jombang, Sugiat. Dalam menjalankan tugasnya Sugiat kerap terlihat lebih senang turun ke desa-desa dengan mengnedarai motor vespa dibandingkan mengendarai mobil dinasnya yang mewah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News