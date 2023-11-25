...

Oknum Pejabat Pemkab Jombang Diduga Ugal-ugalan Kendarai Motor Vespa di Jalan

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 21:30 WIB
Inilah rekaman video yang viral dan menjadi bahan perbincangan masyarakat di kabupaten Jombang dalam sepekan terakhir. Dalam video yang beredar luas ini tampak pejabat di lingkungan pemerintahan Jombang ugal-ugalan saat berkendara.
 
Saat motor sedang melaju kencang oknum pejabat ini justru beratraksi. Ia berdiri dan melepas kemudi motornya.
 
Konvoi motor ini diduga rombongan motor dari Pj Bupati Jombang, Sugiat. Dalam menjalankan tugasnya Sugiat kerap terlihat lebih senang turun ke desa-desa dengan mengnedarai motor vespa dibandingkan mengendarai mobil dinasnya yang mewah.

