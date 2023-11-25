Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo disambut antusias ratusan mahasiswa UKI Toraja, saat akan memberikan kuliah umum.

Ganjar memberikan materi kuliah umum terkait tantangan dan bonus demografi menuju Indonesia emas tahun 2045.

Ganjar mengajak para mahasiswa untuk terus berperan aktif membangun SDM agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ganjar juga sempat bertukar pikiran dengan para mahasiswa.

(fru)

