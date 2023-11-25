OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan keberadaan SPBU di Sukabumi, Jawa Barat yang viral di medsos karena memiliki fasilitas bak hotel bintang lima. Pengunjung bahkan nyaman di dalamnya dan banyak digunakan untuk ajang selfie. Toilet semakin menarik dengan keramik indah dan lampu gantung klasik.

Selanjutnya ada berita pijat kecantikan khusus kaum Hawa dan para model di Jakarta. Selain untuk kecantikan, pijat ini juga berguna untuk kesehatan. Pijat disebut-sebut bisa menurunkan berat badan dan mengeluarkan racun dari tubuh. Pijat ini disebut-sebut awalnya berasal dari Dubai.

OKEZONE UPDATES beralih soal keindahan laut dan tebing di Taman Waburi di Buton, Sultra. Kawasan ini jadi primadona di Sulawesi Tenggara karena keindahan pemandangan laut dan tebing. Pengunjung bisa menikmati suasana matahari tenggelam di lokasi ini.

OKEZONE UPDATES ditutup dengan berita dari Boston, Amerika Serikat. Di mana kompetisi basket NBA sedang berlangsung. Celtics berhasil meredam Bucks dan menandakan kegagalan Bucks untuk bangkit. Celtics menang dengan skor 119 - 116.

