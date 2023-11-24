Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong, di Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (24/11/2023).

Presiden menyebut pembangunan Rumah Sakit ini merupakan amal usaha utama PP Muhammadiyah yang mengintegrasikan sejumlah fasilitas umum di Sorong. Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit yang terintegrasi ini akan menghabiskan biaya sebesar Rp256 miliar.

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong agar pembangunan rumah sakit tersebut segera dilaksanakan setelah prosesi peletakan batu pertama. Presiden akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengirim tim guna mengawal pembangunannya.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News