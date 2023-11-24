Unit Laka Lantas Satwil Polres Jakarta Utara menyelidikan kecelakaan maut di flyover Sunter, Jumat (24/11/2023)
Kecelakaan melibatkan kendaraan Satpol PP yang menabrak beberapa pemotor. Berdasarkan penyelidikan kecelakaan terjadi sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Yos Sudarso
Kecelakaan ini mengakibatkan enam korban luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan salah satu pengemudi ojol terjatuh dari flyover dan tewas.
Reporter : Yohannes Tobing
