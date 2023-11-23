Jude Bellingham telah kembali latihan bersama Real Madrid setelah dibekap cedera bahu. Gelandang 20 tahun itu absen membela timnas Inggris pada kualifikasi Euro 2024 lawan Malta dan Makedonia Utara.

Bellingham telah sepenuhnya pulih dan mulai berlatih penuh. Tenaganya akan sangat dibutuhkan pada laga melawan Cadiz (27/11) mendatang.

