Thailand Copot Mano Polking Usai Raih Kemenangan Perdana di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 18:30 WIB
Thailand resmi mencopot Alexandre Mano Polking dari kursi pelatih kepala. Pengumuman dikeluarkan sehari setelah Tim Gajah Perang mencatatkan kemenangan perdana di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
 
Keberhasilan mengalahkan tuan rumah Singapura 3-1 dinilai tak cukup. Manajer timnas Thailand Madam Pang menyebut hasil di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak memenuhi target. Pelatih yang telah mempersembahkan 2 gelar Piala AFF itu akan digantikan oleh Masatada Ishii
 
