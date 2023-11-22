Thailand resmi mencopot Alexandre Mano Polking dari kursi pelatih kepala. Pengumuman dikeluarkan sehari setelah Tim Gajah Perang mencatatkan kemenangan perdana di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Keberhasilan mengalahkan tuan rumah Singapura 3-1 dinilai tak cukup. Manajer timnas Thailand Madam Pang menyebut hasil di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak memenuhi target. Pelatih yang telah mempersembahkan 2 gelar Piala AFF itu akan digantikan oleh Masatada Ishii

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News