Perang bintang tersaji di Table Tennis Okezone 2023. Dibilang begitu karena atlet maupun mantan atlet tenis meja nasional ambil bagian di ajang yang diselenggarakan di GOR UNJ pada Sabtu, 18 November 2023.

Salah satu pemain top yang ambil bagian di turnamen ini adalah Ficky Supit. Pemain yang membela panji Telkom A ini pernah meraih medali perunggu di SEA Games 2015 dan 2017 untuk Indonesia.

Ficky Supit sendiri membawa Telkom A keluar sebagai juara Table Tennis Okezone 2023 setelah di final menang 2-1 atas JRP B. Sementara itu, Pelindo menumbangkan Telkom B di perebutan posisi tiga. Acara Table Tennis Okezone 2023 terselenggara atas sponsor AHM, Stillnovo, Jasa Raharja, BNI dan Epson.

