Diapresiasi Menpora Dito Ariotedjo, Table Tennis Okezone 2023 Berlangsung Meriah!

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 20:40 WIB
Table Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR UNJ pada Sabtu, 18 November 2023 berlangsung meriah. Acara yang mendapat apresiasi Menpora Dito Ariotedjo ini berlangsung meriah karena tak hanya diikuti 32 tim dari corporate and government, tapi juga dimeriahkan sejumlah artis papan atas Tanah Air seperti Raja Giannuca hingga DJ Ana Livian.
 
Dalam ajang ini, tim Telkom A keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas JRP B di partai puncak. Herdian menjadi bintang kemenangan Telkom dalam laga final ini.
 
Ia menyumbangkan angka pertama bagi Telkom A di nomor tunggal putra. Kemudian, ia menjadi penentu kemenangan Telkom A setelah meraih angka di nomor ganda putra bareng Ficky Supit. Acara Table Tennis Okezone 2023 terselenggara atas sponsor AHM dan Stillnovo.

(mhd)

Berita Terkait

