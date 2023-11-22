Sebuah voice note membuat imbauan kepada RT dan RW untuk memilih caleg dari sebuah partai. Dalam rekaman suara yang diduga dari salah satu Kades di Pandeglang tersebut juga berisi ancaman penghapusan bantuan jika tidak memilih partai tertentu saat pemilu 2024.

Ironisnya, 2 nama caleg yang disebut merupakan orang yang cukup dikenal oleh masyarakat Pandeglang. Tim Bawaslu sudah diterjunkan untuk mendalami kebenaran pesan suara tersebut.

Kontributor: Iskandar Nasution

