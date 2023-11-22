Dua pelajar nyaris jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap saat tawuran. Tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jaktim, Selasa (21/11).
Warga emosi karena tawuran sering terjadi dan menggunakan sajam. Beruntung kedua pelajar itu berhasil diamankan polisi yang tiba di TKP. Polisi langsung membawa keduanya ke Mapolsek Jatinegara untuk diperiksa.
Kontributor: Ardi Praseno
Produser: B. Lilia Nova
(rns)
