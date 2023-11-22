Dua pelajar nyaris jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap saat tawuran. Tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jaktim, Selasa (21/11).

Warga emosi karena tawuran sering terjadi dan menggunakan sajam. Beruntung kedua pelajar itu berhasil diamankan polisi yang tiba di TKP. Polisi langsung membawa keduanya ke Mapolsek Jatinegara untuk diperiksa.

Kontributor: Ardi Praseno

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

