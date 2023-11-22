...

Detik-Detik Mobil Pikap Hancur Tertabrak Kereta Api di Lamongan

Abdul Wakhid, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 09:50 WIB
Mobil pikap mogok di tengah rel  dan tertabrak kereta api, Selasa (21/11). Peristiwa di perlintasan kereta api Desa Pucuk, Lamongan, Jawa Timur.
 
Awalnya pikap hitam hendak melintas dan tepat di atas rel mobil mogok. Sopir dan kernet yang melihat ada kereta api, keluar dari mobil dan lari menjauh.
 
Pengemudi bernama Karmuni warga Bojonegoro dan kernetnya Mulyadi. Pikap nopol S 2797 JF akhirnya tertabrak kereta, terseret 20 meter dan hancur.
 
Kontributor: Abdul Wakhid
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

