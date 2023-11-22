Mobil pikap mogok di tengah rel dan tertabrak kereta api, Selasa (21/11). Peristiwa di perlintasan kereta api Desa Pucuk, Lamongan, Jawa Timur.

Awalnya pikap hitam hendak melintas dan tepat di atas rel mobil mogok. Sopir dan kernet yang melihat ada kereta api, keluar dari mobil dan lari menjauh.

Pengemudi bernama Karmuni warga Bojonegoro dan kernetnya Mulyadi. Pikap nopol S 2797 JF akhirnya tertabrak kereta, terseret 20 meter dan hancur.

