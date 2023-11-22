...

Pabrik Plastik di Kalideres Hangus Terbakar, Warga Curi Besi Sisa Kebakaran

Rizky Falupi, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 08:30 WIB
Kebakaran melanda pabrik plastik di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023). Asap hitam terlihat membumbung tinggi. Sementara, para warga menyaksikan kobaran api tersebut.
 
Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik.
 
Sementara banyaknya material besi yang berada di lokasi membuat sejumlah warga berbondong-bondong untuk mencurinya. Polisi pun langsung membubarkan aksi warga ini.
 
Reporter: Rizky Falupi
Produser: Reza Ramadhan

