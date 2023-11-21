Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua memberikan tenggat waktu terhadap pilot Susi Air yang Disandera. Kkb mengancam akan menembak sandera pilot Susi Air bila pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntunan yang mereka inginkan agar sandera dilepaskan.

Menko Polhukan, Mahfud MD yang ditemui di Jakarta menyerahkan proses pembebasan sandera kepada TNI dan Polri.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

