Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah Indonesia mengutuk serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan 12 orang dan belasan lainnya dilaporkan hilang.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menekan seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan serangan dua belah pihak.

Mahfud menambahkan, dari belasan orang yang hilang, 3 diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Pemerintah hingga kini tengah berkordinasi melakukan upaya pencarian terhadap 3 WNI tersebut.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News