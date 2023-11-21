...

Menkopolhukam Kutuk Serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza

Yohannes Tobing, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 16:00 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah Indonesia mengutuk serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan 12 orang dan belasan lainnya dilaporkan hilang.
 
Mahfud mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menekan seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan serangan dua belah pihak. 
 
Mahfud menambahkan, dari belasan orang yang hilang, 3 diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Pemerintah hingga kini tengah berkordinasi melakukan upaya pencarian terhadap 3 WNI tersebut. 
 
Reporter: Yohannes Tobing 
Produser: Kristo Suryokusumo

