...

Tuai Polemik, Dinkes Kota Depok Monitoring Menu Penyedia PMT Lokal Atasi Stunting

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 13:30 WIB
A A A
Dinkes Kota Depok melakukan monitoring menu dan kondisi dapur penyedia program PMT lokal. Lokasi di kawasan Grogol, Limo, Kota Depok, Selasa (21/11/2023) pagi
 
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinkes Depok, Mary Liziawati. Tampak kemasan untuk PMT lokal tak lagi bergambar pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Depok. Selain itu paket PMT telah dikemas dan dibagi menjadi ke tiga kelompok usia 
 
Sebelumnya, program PMT lokal ini menuai polemik hingga menjadi sorotan publik. Karena dinilai menu yang disajikan dianggap tidak sesuai dana yang dialokasikan per PMT 
 
Reporter: M Refi Sandi 
Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini