Dinkes Kota Depok melakukan monitoring menu dan kondisi dapur penyedia program PMT lokal. Lokasi di kawasan Grogol, Limo, Kota Depok, Selasa (21/11/2023) pagi

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinkes Depok, Mary Liziawati. Tampak kemasan untuk PMT lokal tak lagi bergambar pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Depok. Selain itu paket PMT telah dikemas dan dibagi menjadi ke tiga kelompok usia

Sebelumnya, program PMT lokal ini menuai polemik hingga menjadi sorotan publik. Karena dinilai menu yang disajikan dianggap tidak sesuai dana yang dialokasikan per PMT

