Kawasan Kaliber, Kota Tua, Jakarta Utara diwarnai dengan belasan remaja yang bergaya nyentrik
Ternyata Bonge dan kawan-kawan tengah memadati Kaliber dengan mengadakan Citayem Fashion Week Reborn, Senin (20/11/2023) yang merupakan inisiasi dari Jurkam Muda Generasi Pemenang
Ikon-ikon Citayam Fashion week seperti Bonge, Kurma, Ale, dan Roy nampak hadir di tempat itu.
Bahkan Bonge CS memamerkan cinderamata berupa tas kreatif dengan gambar wajah Ganjar dan Mahfud.
Reporter : Syifa Fauziah
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
