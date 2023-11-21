...

Bonge CS Pamer Tas Kreatif Berwajah Ganjar-Mahfud MD di Citayem Fashion Week Reborn

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Selasa 21 November 2023 12:40 WIB
Kawasan Kaliber, Kota Tua, Jakarta Utara diwarnai dengan belasan remaja yang bergaya nyentrik 
 
Ternyata Bonge dan kawan-kawan tengah memadati Kaliber dengan mengadakan Citayem Fashion Week Reborn, Senin (20/11/2023) yang merupakan inisiasi dari Jurkam Muda Generasi Pemenang
 
Ikon-ikon Citayam Fashion week seperti Bonge, Kurma, Ale, dan Roy nampak hadir di tempat itu.
 
Bahkan Bonge CS memamerkan cinderamata berupa tas kreatif dengan gambar wajah Ganjar dan Mahfud.
 
Reporter : Syifa Fauziah    
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

