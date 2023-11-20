Gresik, Jawa Timur - Kelompok suporter Ultras Gresik menyesalkan terjadinya kerusuhan selepas pertandingan Gresik United vs Deltras Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro. Bentrok antara suporter dengan pihak kepolisian tersebut menyebabkan setidaknya belasan orang dilarikan ke rumah sakit.

Sebagian besar suporter yang menjadi korban mengalami gangguan pernafasan,

sementara petugas kepolisian mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Kerusuhan dipicu kekecewaan suporter yang melakukan protes ke manajemen. Namun pihak kepolisian berusaha mengamankan aksi suporter tersebut.

Terkait penembakan gas air mata, pihak kepolisian menyebut sudah sesuai prosedur karena dilakukan di luar stadion.

Kontributor: Agus Ismanto

Produser: Andika Gesta

Ve: Geri A

(rns)

