Okie Agustina tiba di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, pada Senin, (20/11/2023). Okie Agustina hadir 30 menit setelah kedatangan Gunawan keduanya sama-sama didampingi kuasa hukumnya untuk menjalani persidangan hari ini.

Ibunda Kiesha Alvaro itu mengaku siap menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo hari ini. Bak mengulang peristiwa, Okie Agustina teringat saat mengajukan gugatan cerai terhadap Pasha Ungu pada 20 November 2008 silam

Pengalaman serupa di tempat yang sama, kini Okie menghadapi perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo.

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

