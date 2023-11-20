...

Okie Agustina Siap Jalani Sidang Perdana Cerai dengan Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, Jabar

Ravie Wardani, Jurnalis · Senin 20 November 2023 11:36 WIB
Okie Agustina tiba di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, pada Senin, (20/11/2023). Okie Agustina hadir 30 menit setelah kedatangan Gunawan keduanya sama-sama didampingi kuasa hukumnya untuk menjalani persidangan hari ini.
 
Ibunda Kiesha Alvaro itu mengaku siap menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo hari ini. Bak mengulang peristiwa, Okie Agustina teringat saat mengajukan gugatan cerai terhadap Pasha Ungu pada 20 November 2008 silam
 
Pengalaman serupa di tempat yang sama, kini Okie menghadapi perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo.
 
Reporter : Ravie Wardani    
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

