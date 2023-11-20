...

Jelang Aquabike World Championsip 2023, 30 Unit Jetski Tiba di Danau Toba

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 20 November 2023 19:00 WIB
Samosir, Sumut - Jelang Aquabike World Championsip 2023, sebanyak 30 unit Jetski milik para pembalap telah tiba di Samosir, Sumatera Utara. 30 unit Jetski tersebut masih terbungkus rapi di Pelabuhan Onan Baru Panguruan.
 
Aktivitas H2O Racing sebagai panitia penyelenggara mulai terlihat dengan mempersiapkan perlengkapan untuk tim peserta. 15 kru dari Italia juga telah hadir untuk melakukan persiapan dengan membawa tiga unit jet ski.
 
Aquabike World Championship 2023 akan berlangsung di perairan Danau Toba pada 22-26 November mendatang. Pembalap dari 22 negara ikut serta dalam kejuaraan internasional ini.
 
Kontributor: Junjungan Marpaung
Produser: Andika Gesta

(sfn)

