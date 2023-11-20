Warga digegerkan dengan kelahiran seekor babi yang memiliki bentuk wajah mirip manusia. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, NTT.

Sebelumnya, induk babi melahirkan 10 ekor, namun anak babi yang ke 7 terlahir dengan kondisi tak lazim. Bayi babi tersebut hanya bertahan 5 menit kemudian mati dan telah dikuburkan oleh warga.

Kontributor: Gecio Viana

(fru)

