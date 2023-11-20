Pasca kecelakaan maut antara KA Probowangi dan minibus yang menewaskan 11 orang. PT KAI Daop 9 perbaiki rambu-rambu di perlintasan sebidang yang menjadi lokasi kecelakaan.

Nantinya, selain pemasangan palang dan pembangunan pos jaga juga akan dilakukan pada tahun depan. Menurut PT KAI tidak berfungsinya early warning sistem yang berada di lokasi akibat ada komponen yang hilang dicuri.

