MER-C Laporkan Tentara Israel Tembaki RS Indonesia di Gaza, 8 Pasien Tewas

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 20 November 2023 18:43 WIB
MER-C melaporkan serangan tentara Israel ke RS Indonesia di Gaza hari ini. Seluruh pasien yang berada di lantai 3 hingga lantai 8 dihujani peluru oleh tank Israel.
 
Akibatnya 8 pasien yang tengah di rawat pun tewas tertembus peluru dan terkena serpihan ledakan. Saat ini seluruh pasien yang jumlahnya mencapai 5 ribu orang tengah dievakuasi ke lantai dasar rumah sakit.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

