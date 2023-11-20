MER-C melaporkan serangan tentara Israel ke RS Indonesia di Gaza hari ini. Seluruh pasien yang berada di lantai 3 hingga lantai 8 dihujani peluru oleh tank Israel.

Akibatnya 8 pasien yang tengah di rawat pun tewas tertembus peluru dan terkena serpihan ledakan. Saat ini seluruh pasien yang jumlahnya mencapai 5 ribu orang tengah dievakuasi ke lantai dasar rumah sakit.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

