9 Jenazah Korban Laka Maut KA Probowangi Dipulangkan ke Rumah Duka

Yayan Nugroho, Jurnalis · Senin 20 November 2023 07:40 WIB
Sembilan jenazah korban laka maut KA Probowangi dengan Elf dipulangkan ke rumah duka, Senin (20/11) pagi. Saat ini, dua jenazah lainnya masih menunggu kedatangan pihak keluarga di RSUD Dokter Haryoto Lumajang.
 
Sementara tiga korban selamat hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif. Satu korban lain yang merupakan sopir minibus dipindahkan ke RS Bhayangkara Lumajang.
 
Kini Polres Lumajang masih belum bisa memeriksa sopir minibus karena masih menjalani perawatan 
 
Kontributor: Yayan Nugroho 
Produser: Akira AW

