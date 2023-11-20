Sembilan jenazah korban laka maut KA Probowangi dengan Elf dipulangkan ke rumah duka, Senin (20/11) pagi. Saat ini, dua jenazah lainnya masih menunggu kedatangan pihak keluarga di RSUD Dokter Haryoto Lumajang.

Sementara tiga korban selamat hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif. Satu korban lain yang merupakan sopir minibus dipindahkan ke RS Bhayangkara Lumajang.

Kini Polres Lumajang masih belum bisa memeriksa sopir minibus karena masih menjalani perawatan

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Akira AW

(fru)

