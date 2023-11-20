...

KA Probowongi Tabrak Mobil Elf di Lumajang, 11 Orang Tewas

Senin 20 November 2023 07:20 WIB
Sebuah mobil Elf tertabrak kereta api (KA) Probowangi, Minggu (19/11) malam. Kecelakaan terjadi di perlintasan tak berpalang pintu di Lumajang, Jatim.
 
Atas insiden ini, sedikitnya ada 11 orang meninggal dunia dan sisanya luka-luka. PT KAI menyesalkan terjadinya insiden tersebut dan mengimbau para pengendara agar disiplin. PT KAI meminta agar pengguna jalan selalu mendahulukan perjalanan KA sesuai UU Perkertaapian.
 
Kontributor: Rani Stones
Produser: Akira Aulia W

(fru)

