Sebuah mobil Elf tertabrak kereta api (KA) Probowangi, Minggu (19/11) malam. Kecelakaan terjadi di perlintasan tak berpalang pintu di Lumajang, Jatim.

Atas insiden ini, sedikitnya ada 11 orang meninggal dunia dan sisanya luka-luka. PT KAI menyesalkan terjadinya insiden tersebut dan mengimbau para pengendara agar disiplin. PT KAI meminta agar pengguna jalan selalu mendahulukan perjalanan KA sesuai UU Perkertaapian.

Kontributor: Rani Stones

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News